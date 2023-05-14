Зеленский заявил, что работает над созданием коалиции по поставкам истребителей на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что работает над созданием коалиции по поставкам Украине истребителей. С репликой господин Зеленский выступил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

«Думаю, здесь я также обращусь за поддержкой к немецкой стороне. Россия имеет господство в воздушном пространстве, мы хотим преодолеть это»,— заявил глава Украины (цитата — Die Zeit).

В ответ господин Шольц отметил, что Германия сконцентрирована на поставках Украине современных средств ПВО.

Накануне, 13 мая, спикер командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил порталу Kyiv Post, что украинское командование отобрало несколько десятков украинских пилотов для обучения работе с американскими истребителями F-16 в Великобритании.

30 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина добилась прогресса в переговорах по поставкам F-16. Ранее Соединенные Штаты неоднократно опровергали возможность поставок этих самолетов на Украину. Соглашения о поставках F-16 (истребитель стоит на вооружении свыше 15 государств) не допускают их реэкспорт.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Григорий Лейба