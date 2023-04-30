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Коммерсантъ FM
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МИД Украины сообщил о прогрессе в переговорах по истребителям F-16

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в переговорах по поставкам современных истребителей F-6 украинским вооруженным силам есть прогресс. По его словам, некоторые страны обозначили готовность начать обучение украинских пилотов.

«Прогресс есть. У нас есть четкие сигналы от некоторых стран о том, что они готовы начать подготовку украинских пилотов на F-16»,— сказал господин Кулеба, его слова приводит «Зеркало Недели». Он также сообщил, что вопрос поставки истребителей обсуждался 28 апреля во время визита министров иностранных дел семи европейских стран в Одессу.

Как уточнил господин Кулеба, истребители F-16 являются идеальным вариантом для Украины, однако поставки других самолетов также рассматриваются. «Поэтому мы говорили с коллегами, какие шаги нам нужно сделать, какие аргументы нам нужно найти, чтобы Соединенные Штаты дали зеленый свет этому проекту. И мы эти шаги согласовали, наметили и будем соответственно работать»,— пояснил он.

Официальные лица США не раз опровергали возможность поставок F-16 на Украину. В Белом доме считают, что Украине сейчас не нужны самолеты такого типа, поскольку обучение пилотов займет много времени. 10 апреля министр обороны Украины Алексей Резников пригласил пилотов американских истребителей F-16 на Украину.

Телеканал CNN называл преимущество России в воздухе одним из главных препятствий для украинских войск при наступлении. Как сообщал телеканал, украинские военные в основном используют советские вертолеты Ми-8, которые находятся в эксплуатации уже больше тридцати лет. Украинские летчики летают на вертолетах предельно низко из-за опасений летчиков быть сбитыми.

Анастасия Ларина

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