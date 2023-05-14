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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 445-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 14 мая

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Германию. Страны G7 и Евросоюз собираются запретить импорт российского газа по некоторым трубопроводам. Президиум парламента Крыма инициирует вопрос об отмене решения 1954 года о передаче полуострова в состав Украинской ССР. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

10:09. Объем прокачки российского газа в Европу через Украину составит в воскресенье 40,3 млн куб. м — «Газпром».

9:06. Объект транспортной инфраструктуры поврежден в Новобаварском районе Харькова — глава областной военной администрации Олег Синегубов.

9:04. Киев получит более 100 беспилотников Vector по контракту с немецкой компанией-производителем — главное управление разведки (ГУР) Украины.

9:01. Президиум парламента Крыма инициирует вопрос об отмене решения 1954 года о передаче полуострова в состав Украинской ССР из РСФСР — глава крымского парламента Владимир Константинов.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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8:59. Объект инфраструктуры и транспортное предприятие повреждены в Днепропетровской области, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак. Ранним утром в воскресенье по всей Украине была объявлена воздушная тревога.

8:43. Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин после лечения планирует вернуться в зону проведения спецоперации. Как известно, 6 мая на политика было совершено покушение, в результате которого он получил серьезные ранения.

8:37. Страны G7 и Евросоюз собираются запретить импорт российского газа по некоторым трубопроводам, Брюссель может принять аналогичные меры в отношении российских нефтепроводов — The Financial Times.

8:32. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Германию.

8:27. Предприятие «Консервсушпрод» в Стародубе в Брянской области было атаковано украинским беспилотником, никто не пострадал — глава региона Александр Богомаз.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 444-й

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