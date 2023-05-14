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Коммерсантъ FM
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Зеленский встретился с президентом Германии Штайнмайером

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером в берлинском дворце Бельвю, передает AFP. Господин Зеленский прибыл в Берлин сегодня, 14 мая.

Владимир Зеленский (слева) и Франк-Вальтер Штайнмайер

Владимир Зеленский (слева) и Франк-Вальтер Штайнмайер

Фото: Bernd von Jutrczenka / Pool / Reuters

Владимир Зеленский (слева) и Франк-Вальтер Штайнмайер

Фото: Bernd von Jutrczenka / Pool / Reuters

Программа визита украинского президента официально не обнародована. AFP отмечает, что после встречи с господином Штайнмайером Владимир Зеленский, вероятно, проведет переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

СМИ сообщали, что на следующий день после визита в Германию Владимир Зеленский направится в Ахен, где ему вручат премию Карла Великого за вклад в объединение Европы. На церемонии вручения, по информации Der Spiegel, Германия планирует объявить о передаче Украине крупной партии военной техники на €2,7 млрд.

Накануне украинский лидер посетил Рим. Он встретился с премьером Италии Джорджей Мелони и президентом Италии Серджо Маттареллой, а также с папой римским Франциском.

Лусине Баласян

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