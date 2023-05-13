Зеленский: наши партнеры хотят мира

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что видит и чувствует, что западные страны хотят установления мира на Украине. Он также сообщил, что обсудил на переговорах с премьером Италии Джорджей Мелони меры по защите украинского неба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский

Фото: Valentyn Ogirenko, Reuters Владимир Зеленский

Фото: Valentyn Ogirenko, Reuters

«Мир интересует очень... наших партнеров, я это вижу, чувствую»,— сказал господин Зеленский на пресс-конференции в Риме после переговоров с Джорджей Мелони (цитата по ТАСС).

«Сегодня мы обговорили наше сотрудничество, в частности в области безопасности и военное сотрудничество. Есть очень важные решения по защите нашего неба»,— сказал он. Кроме того, лидеры обсудили «формулу мира», которую господин Зеленский представил в ноябре 2022 года.

В свою очередь, Джорджа Мелони заявила, что Италия будет помогать Украине до тех пор, пока это необходимо. Она также выразила поддержку Украине на пути вступления в НАТО и Евросоюз.

Сегодня, 13 мая, Владимир Зеленский прибыл в Рим. Он провел встречи с премьером Италии Джорджей Мелони и президентом Италии Серджо Маттареллой. Господин Зеленский также встретится с папой римским Франциском.

Что происходит на 444-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко