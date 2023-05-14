Зеленский прибыл в Берлин

Президент Украины Владимир Зеленский начал свой визит в Германию. Накануне, 13 мая, он был в Италии и Ватикане.

«Уже в Берлине. Оружие. Мощный пакет. Противовоздушная оборона. Реконструкция. ЕС. НАТО. Безопасность»,— написал господин Зеленский в Twitter.

В ходе визита президента Украины могут наградить премией Карла Великого в Ахене. По информации немецкой прессы, Германия также, вероятно, объявит о новом пакете военной помощи на €2,7 млрд.

Накануне украинский лидер работал в Риме. Он встретился с премьером Италии Джорджей Мелони и президентом Италии Серджо Маттареллой, а также папой римским Франциском. Владимир Зеленский увидел, что западные партнеры хотят мира на Украине. Комментируя инициативы Ватикана, он заявил, что Украина нуждается не в посредниках, а в справедливом мире.

Леонид Уварчев