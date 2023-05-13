Германия предоставит Украине дополнительное вооружение почти на €3 млрд

Германия намерена поставить Украине крупную партию военной техники на €2,7 млрд, сообщает немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники. По информации журналистов, объявить о передаче техники Киеву могут уже 14 мая одновременно с награждением украинского президента Владимира Зеленского премией Карла Великого в Ахене.

В немецком Министерстве обороны изданию подтвердили, что поставка оружия и военной техники для нужд ВСУ на сумму €2,7 млрд действительно обсуждается, однако сроки ее осуществления не называются.

Как утверждает Der Spiegel, вооруженные силы Украины, как предполагается, получат 30 танков Leopard 1, 20 боевых машин пехоты Marder, 200 дронов-разведчиков, системы ПВО IRIS-T, снаряды и транспортные средства для функционирования логистики. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил в Telegram, что Украина получит от Германии военную помощь на €2,7 млрд. В пакет помощи, по его словам, войдет 20 БМП «Мардер», 30 танков Leopard, 4 ЗРК IRIS-T-SLM, 200 разведывательных БПЛА, 100 бронемашин, 100 автомобилей тылового обеспечения, 15 боевых машин Gepard и «большое количество боеприпасов».

В марте сообщалось, что ЕС увеличил на €2,2 млрд Европейский фонд мира, через который в том числе финансируются и поставки оружия Украине, доведя его до €7,979 млрд до 2027 года. При этом до начала конфликта России и Украины средства из фонда никогда не использовали для закупок вооружения. С 24 февраля 2022 года Евросоюз передал Украине €49 млрд финансовой помощи, из них военная помощь составила €3,6 млрд.

Александр Кислов