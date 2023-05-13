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Зеленский встретился с папой римским Франциском

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с папой римским Франциском в Ватикане. Об этом сообщили господин Зеленский в соцсетях и пресс-служба печати Святого престола.

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Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

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Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Как написал Владимир Зеленский, на встрече обсуждали развитие военного конфликта Украины и России, а также украинскую «формулу мира».

«Благодарен за его личное внимание к трагедии миллионов украинцев. Отметил и десятки тысяч депортированных детей. Должны приложить все силы для их возвращения домой. Кроме этого, попросил осудить российские преступления на Украине»,— написал он.

В свою очередь, в пресс-службе Ватикана сообщили, что встреча продолжалась 40 минут за закрытыми дверьми в одном из помещений Зала Павла VI, который обычно используется для всеобщих аудиенций. Во время разговора Владимир Зеленский и Франциск обсудили гуманитарную и политическую ситуацию на Украине. Стороны согласились продолжать гуманитарные усилия по поддержке населения.

«Папа заверил в своих постоянных молитвах, о чем свидетельствуют его многочисленные публичные обращения и постоянные призывы к Господу о мире с февраля прошлого года»,— сказано в сообщении пресс-службы.

Понтифик также подарил Владимиру Зеленскому небольшую скульптуру, изображающую оливковую ветвь. Господин Зеленский передал Франциску икону Богородицы, написанную на фрагменте бронежилета.

Сегодня, 13 мая, Владимир Зеленский прибыл в Рим. Он также провел встречи с премьером Италии Джорджей Мелони и президентом Италии Серджо Маттареллой.

Что происходит на 444-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко

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