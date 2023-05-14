Зеленский об атаке на Кремль: мы знаем, что упало, это не наш дрон

Президент Украины Владимир Зеленский вновь отверг причастность своей страны к атаке на Кремль в начале мая. Он заявил, что ему известно, что именно упало на территории Кремля.

«Это точно не наш дрон. Мы знаем, что упало. Мы не запускали никаких беспилотников»,— сказал господин Зеленский в интервью итальянского телеканала Rai1 (цитата по изданию «Страна.ua»). Он заверил, что если бы Киев стоял за атакой, он бы в этом обязательно признался.

Россия обвинила Украину в атаке на Кремль с использованием беспилотников 3 мая. Никто не пострадал, серьезных разрушений не было. Российские власти считают это террористической акцией и покушением на президента РФ. Украинские власти причастность к атаке отрицают.

Как стало известно американской прессе из секретных документов Пентагона, господин Зеленский, несмотря на «образ спокойного государственного деятеля» предлагал украинским военным «рискованные военные действия». Среди них — оккупация российских городов, удары вглубь России и подрыв трубопровода «Дружба».

Подробнее об атаке на Кремль — в материале «Ъ» «Президентский штандарт не взят с налета».

Леонид Уварчев