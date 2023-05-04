Песков возложил на США ответственность за атаку на Кремль

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что Украина не могла принять решение об атаке на Кремль без участия США. Он назвал смехотворными попытки Киева и Вашингтона «откреститься от атаки». Также он заявил, что после инцидента с беспилотниками Кремль усилит меры защиты.

Господин Песков рассказал, что президент России Владимир Путин сегодня, 4 мая, работает в резиденции в Кремле, на которую накануне была совершена атака. На тот момент глава государства находился в Ново-Огарево. «График президента никак не меняется. Сегодня он работает в Кремле»,— сказал пресс-секретарь во время пресс-кола. Президент пока не планирует контакты по поводу атаки.

Представитель Кремля рассказал, как глава государства отреагировал на атаку: «Президент всегда в таких сложных экстремальных ситуациях сохраняет спокойствие, собранность, четкость в оценках, в командах, которые он раздает. В этом плане ничего нового не произошло». Он отрицательно ответил на вопрос о том, планирует ли президент выступить с обращением по поводу атаки, провести экстренный Совбез или изменить цели и темпы специальной военной операции на Украине. Господин Песков вместе с тем предположил, что тему могут обсудить на плановом заседании Совбеза завтра, 5 мая.

Дмитрий Песков также прокомментировал заявления американских и украинских политиков о том, что атака могла быть инсценировкой. «Попытки от этого откреститься — и в Киеве, и в Вашингтоне — они, конечно, абсолютно смехотворны. Мы хорошо знаем, что решения о таких действиях, о таких терактов принимаются не в Киеве, а именно в Вашингтоне, а Киев уже исполняет то, что ему говорят делать. Мы знаем, что зачастую даже сами цели определяет не Киев, а их определяют в Вашингтоне и потом доводит цели до Киева с тем, чтобы Киев исполнял. Не каждый раз Киеву дают право и в выборе средств. Это тоже зачастую диктуют из-за океана. Мы это хорошо знаем и отдаем себе в этом отчет»,— сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента напомнил, что «в начале 2000-х годов, когда мы воевали с международным терроризмом в Чеченской Республике, президент Путин неоднократно настоятельно обращался к западному сообществу и призывал их не кормить с руки международных террористов». «Что рано или поздно они ударят по вам, говорил тогда президент. Не послушались. И многие страны мира столкнулись с чудовищными проявлениями международного терроризма, случилось много трагедий. Очень хочется, чтобы люди не забывали эту историю»,— сказал господин Песков.

Господин Песков не стал раскрывать, как Москва может ответить на атаку. Отвечая на вопрос «Ъ FM» он отметил, что «речь может идти только о продуманных, взвешенных и соответствующих интересам нашей страны шагах». Он также не стал комментировать призыв зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева к «физическому устранению» президента Украины Владимира Зеленского.

После атаки будут усилены меры безопасности. Представитель Кремля отметил, что они и без того усилены в контексте подготовки к параду Победы. «В целом, естественно, резиденция президента охраняется. Но каким образом (это произошло.— "Ъ") это тема для глубокого анализа наших специалистов. Они сделают свою работу»,— добавил он.

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