Представитель оппозиционного кандидата в президенты Турции заявил о готовности улучшать отношения с Россией

Турецкая оппозиция в преддверии выборов заявила о наличии ряда проблем с Россией, однако она намерена их решить через диалог и улучшить отношения двух стран. Заместитель главы Республиканской народной партии (РНП) и кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу Огуз Салыджы сообщил, что РНП выступает за хорошие отношения со всеми соседями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @oguzksalici Фото: @oguzksalici

В Турции на 14 мая запланированы президентские и парламентские выборы, в первых участвуют действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, господин Кылычдароглу, представляющий семь оппозиционных партий, а также кандидат от коалиции Ata Синан Оган.

«Мы являемся партией, считающей необходимой поддерживать хорошие отношения с Россией. Не только с РФ, но и со всеми соседями… у нас есть ряд проблем с Россией, но мы хотим их решить путем диалога и привести отношения к еще более лучшей точке»,— заявил «РИА Новости» господин Салыджы.

«Мы готовы продолжать все, что необходимо для развития и процветания региона. Опять же мы не относимся предвзято к отношениям с Россией»,— сказал он, упомянув о важности туристического сектора. Команда лидера РНП намерена строить отношения с Россией, как и с другими странами, на «межгосударственном, межведомственном уровнях», отметил Огуз Салыджы.

Ранее Кемаль Кылычдароглу обвинил Россию в заговорах и призвал Москву «убрать руки от турецкого государства», если она заинтересована в продолжении сотрудничества после выборов президента республики. В Кремле обвинения в заговорах отвергли.

О предстоящих выборах читайте в публикации «Ъ FM» «Турция определяется с выбором».

Мария Федотова