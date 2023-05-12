Песков отверг обвинения оппонента Эрдогана в заговорах России против Турции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова лидера турецкой оппозиции Кемаля Кылычдароглу, который накануне обвинил Россию в заговорах. Господин Песков заявил, что не знает, что стало причиной его заявления. Он подчеркнул, что Россия дорожит отношениями с Турцией из-за ее «суверенной взвешенной позиции».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Мы весьма и весьма дорожим нашими двусторонними отношениями с Турецкой Республикой, потому что она до сих пор занимала очень ответственную, суверенную и продуманную позицию по целому комплексу региональных и мировых проблем, с которыми мы сталкиваемся, и эта позиция весьма импонирует нам»,— сказал Дмитрий Песков на брифинге.

Господин Песков добавил, что Кремль отвергает обвинения господина Кылычдароглу. Он подчеркнул, что Россия не вмешивается в дела других государств, напомнив про не подтвердившиеся обвинения со стороны США во вмешательстве в выборы. «Мы официально заявляем, что ни о каком вмешательстве речи идти не может. И если кто то предоставил господину Кылычдароглу такую информацию, то это лжецы. так и нужно говорить»,— подчеркнул Дмитрий Песков.

Вчера вечером, 11 мая, глава Республиканской народной партии (РНП) и кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу обвинил Россию в заговорах. Он также призвал российское правительство «убрать руки от турецкого государства», если оно заинтересовано в продолжении сотрудничества после президентских выборов.

Ранее, 7 мая, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделился видео, на котором изображен Кемаль Кылычдароглу. Через несколько секунд в ролике появляется Мурат Карайила — лидер Рабочей партии Курдистана, признанной в стране террористической. На следующий день Deutsche Welle (признано иностранным агентом) сообщило, что видео смонтировали из двух частей, чтобы обвинить господина Кылычдароглу в связях с курдскими боевиками.

14 мая в Турции пройдут президентские выборы. Основные кандидаты на пост — Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу.

Подробнее о выборах — в материале «Ъ FM» «Турция определяется с выбором».

Олеся Павленко