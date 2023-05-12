Турция определяется с выбором

Главный соперник Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах обвинил Россию в заговорах и потребовал «убрать руки от Турции». Лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу написал твит о том, что «дорогие русские друзья стоят за монтажами, заговорами и контентом deep fake». Вероятно, речь может идти о видео, на котором за политика призывает голосовать лидер курдских боевиков. Эту запись ранее действующий президент показал своим сторонникам. Его соперник Кылычдароглу отметил, что он по-прежнему выступает за сотрудничество с Россией, но потребовал «держать руки подальше от турецкого государства, если Москва хочет продолжения дружбы». Президентские и парламентские выборы пройдут в Турции 14 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Murad Sezer, Reuters Фото: Murad Sezer, Reuters

У кого больше шансов победить? И как успех лидера оппозиции может повлиять на отношения с Россией? Доцент Института стран Азии и Африки МГУ Павел Шлыков считает, что неопределившихся избирателей слишком много, чтобы делать однозначные прогнозы:

«Впервые за последние несколько десятилетий шансы двух кандидатов примерно равны. Согласно результатам опросов, Кемаль Кылычдароглу несколько опережает Реджепа Эрдогана, но надо учитывать очень серьезную волатильность турецкого электората, немалая часть которого принимает решение непосредственно в избирательном участке. И что на этот финальный выбор повлияет, сказать трудно.

Конечно, нельзя исключать и вероятность проведения второго тура. С другой стороны, его результаты еще менее предсказуемы, чем первого. Рейтинг Эдогана все равно остается высоким. Высока вероятность того, что он и его партия смогут себе обеспечить высокие показатели на выборах».

По данным опросов, победа одного из кандидатов в первом туре действительно маловероятна, пишет Politico. Издание предполагает, что Реджеп Тайип Эрдоган получит 44% голосов, а его оппонент — 49%. Ранее за три дня до выборов в Турции еще один кандидат Мухаррем Индже снялся с гонки. Он заявил, что поддержит соперника Эрдогана Кемаля Кылычдароглу.

Тот в конце апреля обратился с посланием к российскому экспертному сообществу и отметил, что не разделяет «антироссийские подходы в мире». Хотя глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на днях заявил, что оппозиция планирует присоединиться к санкциям против Кремля.

Кто бы ни победил на предстоящих выборах, вряд ли отношения Москвы и Анкары изменятся принципиально, отметил турецкий политолог Керим Хас: «У Кылычдароглу немало шансов победить на этих выборах. Но и у Эрдогана есть огромные административные и финансовые ресурсы для того, чтобы остаться у власти, несмотря на проигрыш в этой кампании. Долгие годы все силовые структуры находятся под контролем действующего президента, как почти все медиа и Верховная избирательная комиссия.

Вместе с тем принято считать, что Реджеп Тайип Эрдоган — более выгодный партнер для России. Что касается победы Кылычдароглу, то в этой сфере мало что изменится, на мой взгляд. Турция сейчас не может позволить себе роскошь ввести какие-то санкции против Москвы. Экономика республики в не очень хорошем состоянии. Так что в долгосрочном плане даже возможно, что победа оппозиции на выборах выгоднее для России. Кылычдароглу не сделает каких-то резких шагов, в отличие от президента Эрдогана».

Реджеп Тайип Эрдоган находится у власти более 20 лет. По словам экспертов, главная тема в предвыборных дебатах — экономические проблемы в стране. За прошлый год цены в Турции выросли почти на 65%, а турецкая лира за пять лет ослабла на 80%. Еще одной проблемой для действующего президента стало землетрясение в феврале этого года, в результате которого погибли 50 тыс. человек и более 1,5 млн остались без жилья.

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Даниил Бабкин