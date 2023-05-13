Чем известен Кемаль Кылычдароглу

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Murad Sezer, Reuters Фото: Murad Sezer, Reuters

Родился 17 декабря 1948 года в городе Назымие (Турция). В 1971 году окончил Анкарскую академию экономики и коммерческих наук.

После окончания вуза стажировался во Франции и работал в Министерстве финансов Турции. С 1983 года — начальник отдела, а затем заместитель гендиректора Главного управления по доходам при Министерстве финансов Турции. С 1991 года возглавлял Фонд социальной защиты ремесленников и малых предпринимателей, в 1992–1999 годах — Фонд социального страхования. По версии журнала Ekonomik Trend признан лучшим государственным чиновником 1994 года.

С 1999 года вышел на пенсию, затем преподавал в Университете Хаджетеппе (Анкара), входил в совет директоров банка Turkiye is Bankas? и комиссию по борьбе с теневой экономикой.

В 2002 году стал членом Республиканской народной партии (партия основана первым президентом Турции Мустафой Кемалем Ататюрком). В ноябре того же года впервые избран в турецкий парламент, затем регулярно переизбирался. В мае 2010 года выбран председателем Республиканской народной партии, во время голосования на съезде получил 1246 из 1250 голосов.

В 2009 году Кемаль Кылычдароглу баллотировался на пост мэра Стамбула, но проиграл выборы кандидату от правящей Партии справедливости и развития (партию возглавляет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган).

В июле 2016 года назвал попытку госпереворота и свержения Эрдогана подлой атакой на демократию. Затем осудил инцидент со сбитым российским самолетом Су-24 в небе над Сирией, выступал против изменения конституции Турции и смены формы правления с парламентской на президентскую, за переговоры между Россией и Украиной.

В августе 2016 года в провинции Артвин произошло вооруженное нападение на кортеж Кемаля Кылычдароглу. По информации местного МВД, его организовали курдские боевики. В июле 2017 года во время «Марша за справедливость» на политика совершил покушение член «Исламского государства» (ИГ, признано террористическим и запрещено в России). По сообщениям СМИ, тогдашний лидер террористов Абу Бакр аль-Багдади приказал казнить Кылычдароглу.

О желании выдвигаться на выборы президента Турции впервые заявил в эфире телеканала FOX в сентябре 2022 года. В мае 2023 года его выдвинул на выборы оппозиционный блок «Народный альянс». По информации СМИ, в случае победы Кемаль Кылычдароглу пообещал назначить вице-президентами лидеров всех пяти партий, которые вошли в «Народный альянс».

Женат, имеет троих детей. По рождению относится к алевитам (религиозное меньшинство в Турции).

Так говорил Кемаль Кылычдароглу