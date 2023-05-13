Чем известен Кемаль Кылычдароглу

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Родился 17 декабря 1948 года в городе Назымие (Турция). В 1971 году окончил Анкарскую академию экономики и коммерческих наук.
После окончания вуза стажировался во Франции и работал в Министерстве финансов Турции. С 1983 года — начальник отдела, а затем заместитель гендиректора Главного управления по доходам при Министерстве финансов Турции. С 1991 года возглавлял Фонд социальной защиты ремесленников и малых предпринимателей, в 1992–1999 годах — Фонд социального страхования. По версии журнала Ekonomik Trend признан лучшим государственным чиновником 1994 года.
С 1999 года вышел на пенсию, затем преподавал в Университете Хаджетеппе (Анкара), входил в совет директоров банка Turkiye is Bankas? и комиссию по борьбе с теневой экономикой.
В 2002 году стал членом Республиканской народной партии (партия основана первым президентом Турции Мустафой Кемалем Ататюрком). В ноябре того же года впервые избран в турецкий парламент, затем регулярно переизбирался. В мае 2010 года выбран председателем Республиканской народной партии, во время голосования на съезде получил 1246 из 1250 голосов.
В 2009 году Кемаль Кылычдароглу баллотировался на пост мэра Стамбула, но проиграл выборы кандидату от правящей Партии справедливости и развития (партию возглавляет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган).
В июле 2016 года назвал попытку госпереворота и свержения Эрдогана подлой атакой на демократию. Затем осудил инцидент со сбитым российским самолетом Су-24 в небе над Сирией, выступал против изменения конституции Турции и смены формы правления с парламентской на президентскую, за переговоры между Россией и Украиной.
В августе 2016 года в провинции Артвин произошло вооруженное нападение на кортеж Кемаля Кылычдароглу. По информации местного МВД, его организовали курдские боевики. В июле 2017 года во время «Марша за справедливость» на политика совершил покушение член «Исламского государства» (ИГ, признано террористическим и запрещено в России). По сообщениям СМИ, тогдашний лидер террористов Абу Бакр аль-Багдади приказал казнить Кылычдароглу.
О желании выдвигаться на выборы президента Турции впервые заявил в эфире телеканала FOX в сентябре 2022 года. В мае 2023 года его выдвинул на выборы оппозиционный блок «Народный альянс». По информации СМИ, в случае победы Кемаль Кылычдароглу пообещал назначить вице-президентами лидеров всех пяти партий, которые вошли в «Народный альянс».
Женат, имеет троих детей. По рождению относится к алевитам (религиозное меньшинство в Турции).
Так говорил Кемаль Кылычдароглу
О России
«Дорогие русские друзья, вы стоите за монтажами, заговорами, дипфейками и записями, которые вчера были разоблачены. Если вы хотите, чтобы наша дружба продолжалась и после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства. Мы по-прежнему выступаем за сотрудничество и дружбу»
В Twitter, 11 мая 2023 года.
Об украинском кризисе
«Мы не одобряем военные действия России против Украины. Тот факт, что две независимые, суверенные и соседние страны находятся сегодня в состоянии войны друг с другом, особенно затрагивает Европу, начиная с Черноморского региона. Мы хотели бы, чтобы бассейн Черного моря стал регионом сотрудничества в условиях мира и стабильности»
В интервью Medya Gunlugu, 19 марта 2023 года.
О Западе
«Было бы неправильно ограничивать внешнюю политику Турции как провосточную или прозападную… Мы входим в западные институты и организации, но Турция никогда не пренебрегала Востоком… Наш взгляд и на Азию, и на Европу основан на взаимодополняющем и интегрирующем подходе»
В интервью Nikkei Asia, 7 мая 2023 года.
О Евросоюзе
«Полное членство в ЕС является общей целью всех шести лидеров оппозиции. Мы собираемся осуществить демократические реформы, не дожидаясь, пока ЕС откроет переговорные главы. Мы принесем в нашу страну все демократические правила»
В Университете Джона Хопкинса в Вашингтоне, 12 октября 2022 года.
О санкциях против РФ
«Вы не ударите по России иным способом, деньги олигархов в основном находятся за пределами России. Если вы конфискуете эти деньги, то ударите по российской экономике. Теперь олигархи будут целиться в Путина. Другими словами, Путин подготовил свой конец»
В интервью телеканалу FOX, 2 марта 2022 года.
О религии
«Наша идентичность — это наша сущность. Мы должны заявить об этом с достоинством. Больше мы не будем говорить об идентичностях, о наших различиях, а будем говорить о наших общих мечтах»
Из видео о принадлежности к алевитам, 19 апреля 2023 года.
О внутренней политике
«Независимость судов, свобода СМИ и свобода выражения мнений — все это должно вернуться. Нашими приоритетами являются свобода и демократия»
В интервью Financial Times, 28 апреля 2023 года.
Об экономике
«При нынешнем правительстве в экономике накопилось слишком много уязвимостей. Мы стремимся перейти к традиционной политике в монетарной и финансовой сферах, не провоцируя эти уязвимости и не нанося ущерба… Мы преодолеем мины, заложенные этим правительством в экономику, с помощью сильных кадров, сильной программы и сильного плана действий»
В интервью Nikkei Asia, 7 мая 2023 года.