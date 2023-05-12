Правительство внесло на ратификацию соглашение о поставках газа в КНР по «дальневосточному» маршруту

Кабмин РФ одобрил и постановил ратифицировать межправительственное соглашение с КНР о поставках российского газа по «дальневосточному» маршруту. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Как писал «Ъ», соглашение регулирует возведение и эксплуатацию газопровода через реку Уссури неподалеку от городов Дальнереченск и Хулинь.

РФ и КНР подписали соглашение 31 января 2023 года. Оговорено, что единственным поставщиком газа по трубопроводу будет «Газпром». Обслуживать ветку на территории КНР будет Китайская национальная трубопроводная корпорация.

В российской компании указывали, что с выходом объекта на полную мощность объем поставок российского трубопроводного газа в Китай вырастет на 10 млрд куб. м в год и достигнет 48 млрд куб. м в год.

В 2022 году Россия по газопроводу «Сила Сибири» поставила в КНР рекордные 15,5 млрд куб. м газа. По данным китайской таможни, объем средств, вырученных Россией за поставки трубопроводного газа в Китай с января по ноябрь 2022 года, вырос до $3,5 млрд (на 177% год к году).

Григорий Лейба