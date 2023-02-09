РФ и КНР подписали соглашение о сотрудничестве по поставкам газа по дальневосточному маршруту

Межправительственное соглашение о поставках газа из России в Китай подписано сторонами. Как следует из проекта закона, подготовленного Минэнерго для ратификации, Москва и Пекин согласовали решение 31 января. За день до этого сообщалось о подготовке документа.

Соглашение регулирует строительство и эксплуатацию газопровода через реку Уссури рядом с городами Дальнереченск в России и Хулинь в Китае. «Газпром» станет единственной компанией, которая сможет поставлять газ по трубопроводу. В КНР его будет обслуживать Китайская национальная трубопроводная корпорация.

В 2022 году Россия поставила по газопроводу «Сила Сибири» в Китай 15,5 млрд куб. м газа, что стало рекордом, сообщал вице-премьер Александр Новак. «Газпром» регулярно отчитывается о новых рекордах суточных поставок газа по этому направлению.

О переговорах РФ и Казахстана по экспортному газопроводу в КНР — в материале «Ъ» «"Газпром" пойдет в Китай степями».

Леонид Уварчев