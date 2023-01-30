Россия и Китай подготовили межправительственное соглашение по поставкам газа по «дальневосточному маршруту»

Россия и Китай завершили работу над проектом межправительственного соглашения о поставках газа по «дальневосточному маршруту». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Правительство также поручило Минэнерго и МИД России обсудить подписание договора с Китаем.

Документ регулирует строительство и эксплуатацию газопровода через реку Уссури рядом с городами Дальнереченск в России и Хулинь в Китае. Согласно нему, конечная точка «дальневосточного маршрута» будет находиться в городе Хулинь.

«Газпром» будет единственной российский компанией, которая сможет поставлять газ через газопровод. Со стороны Китая газопровод будет использовать и обслуживать Китайская национальная трубопроводная корпорация (КНТК). Они также будут заниматься строительством газопровода.

В прошлом году Россия значительно нарастила поставки газа в Китай на фоне сокрашения поставок газа в Евросоюз. По данным китайской таможни, объем средств, вырученных Россией за поставки трубопроводного газа в Китай с января по ноябрь 2022 года, вырос на 177% год к году, до $3,5 млрд.

В ноябре 2022 года «Газпром» и КНТК подписали контракт о дополнительных поставках газа по дальневосточному маршруту. Согласно нему, Россия будет прокачивать в Китай еще 10 млрд куб. м газа.

Олеся Павленко