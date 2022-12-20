Стоимость экспорта российского газа в Китай выросла на 177% в этом году

Объем средств, вырученных Россией за поставки трубопроводного газа в Китай с января по ноябрь 2022 года, вырос на 177% год к году — до $3,5 млрд. Объем вырученных средств за поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Китай в стоимостном выражении вырос на 150% — до $6,1 млрд. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главное таможенное управление Китая.

С января Россия поставила в Китай СПГ на 39% больше, чем в прошлом году,— до 5,82 млн тонн. Россия занимает второе место по объемам поставок в Китай трубопроводного газа. На первом месте — Туркмения: за 11 месяцев поставки из этой страны по стоимости составили $9,28 млрд. Объемы газа, поставленного Россией в Китай по трубопроводу, не приводятся.

При этом Россия занимает первое место по экспорту нефти в Китай. В ноябре Китай получил 7,8 млн тонн российского газа, обогнав Саудовскую Аравию с 6,6 млн тонн нефти. В стоимостном выражении экспорт нефти в Китай вырос на $54,5 млрд — это на 50% больше, чем в 2021 году.

В ноябре «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация подписали контракт о поставках по дальневосточному маршруту еще 10 млрд куб. м газа. Китай оплачивает поставки газа в паритетном формате: как за рубли, так и за юани. Кроме того, Россия обсуждает с Китаем поставки по «Силе Сибири-2» через территорию Монголии.

Анастасия Ларина