Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Стоимость экспорта российского газа в Китай выросла на 177% в этом году

Объем средств, вырученных Россией за поставки трубопроводного газа в Китай с января по ноябрь 2022 года, вырос на 177% год к году — до $3,5 млрд. Объем вырученных средств за поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Китай в стоимостном выражении вырос на 150% — до $6,1 млрд. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главное таможенное управление Китая.

С января Россия поставила в Китай СПГ на 39% больше, чем в прошлом году,— до 5,82 млн тонн. Россия занимает второе место по объемам поставок в Китай трубопроводного газа. На первом месте — Туркмения: за 11 месяцев поставки из этой страны по стоимости составили $9,28 млрд. Объемы газа, поставленного Россией в Китай по трубопроводу, не приводятся.

При этом Россия занимает первое место по экспорту нефти в Китай. В ноябре Китай получил 7,8 млн тонн российского газа, обогнав Саудовскую Аравию с 6,6 млн тонн нефти. В стоимостном выражении экспорт нефти в Китай вырос на $54,5 млрд — это на 50% больше, чем в 2021 году.

В ноябре «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация подписали контракт о поставках по дальневосточному маршруту еще 10 млрд куб. м газа. Китай оплачивает поставки газа в паритетном формате: как за рубли, так и за юани. Кроме того, Россия обсуждает с Китаем поставки по «Силе Сибири-2» через территорию Монголии.

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...