Чем известна новый гендиректор Twitter Линда Яккарино

12 мая владелец Twitter Илон Маск назначил генеральным директором платформы экс-менеджера NBCUniversal Линду Яккарино. Подробности ее биографии — в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Линда Яккарино

Фото: Isaac Brekken / Variety / Penske Media / Getty Images Линда Яккарино

Фото: Isaac Brekken / Variety / Penske Media / Getty Images

Линда Яккарино родилась в 1963 году в Нью-Йорке. В 1985 году окончила Пенсильванский университет, в котором изучала гуманитарные науки и деятельность в сфере телекоммуникаций. Начала свою карьеру в медиаиндустрии как стажер в отделе медиапланирования корпорации NBCUniversal.

С 1992 года работала в мультимедийной компании Turner Entertainment, где сначала занимала пост исполнительного вице-президента, а позже главного операционного директора по продажам рекламы. В 2011 году вернулась в NBCUniversal. Сначала руководила отделом продаж, кабельного телевидения и цифровой рекламы, в 2012–2020 годах — отделом рекламы и отделом по работе с клиентами. В 2020 году стала директором отдела глобальной рекламы и партнерств. Сыграла ключевую роль в запуске потокового сервиса с поддержкой рекламы Peacock.

Курировала трансляции крупнейших спортивных мероприятий, таких как Суперкубок и Олимпийские игры, а также сотрудничала с крупнейшими технологическими компаниями, к примеру Snapchat, YouTube, Twitter.

По данным газеты The Wall Street Journal, за время работы госпожи Яккарино в NBCUniversal ее команда из 2 тыс. человек заработала на продаже рекламы более $100 млрд. Контролировала годовой доход от рекламы около $13 млрд. Линда Яккарино известна своим твердым стилем ведения переговоров, коллеги называют ее «бархатным молотом».

В 2018 году президент США Дональд Трамп назначил госпожу Яккарино членом президентского совета по спорту, фитнесу и питанию. В качестве председателя американской некоммерческой организации Ad Council в 2021 году вместе с администрацией президента США Джо Байдена организовала кампанию по вакцинации против коронавируса с участием папы римского Франциска.

Возглавляет целевую группу Всемирного экономического форума по будущему сферы труда. Ее влияние выходит за рамки медиаиндустрии: она также входит в совет директоров американского ритейлера одежды Ascena Retail Group.

Госпожа Яккарино неоднократно была отмечена различными премиями и наградами. В частности, в 2013–2015 годах входила в список 100 женщин-менеджеров в индустрии развлечений по версии журнала The Hollywood Reporter.