Илон Маск планирует назначить директора Twitter к концу года

Владелец Twitter Илон Маск намерен назначить директора соцсети к концу 2023 года. Об этом он заявил в ходе выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае, участие в котором он принял по видеосвязи.

«Я думаю, мне нужно стабилизировать организацию и просто убедиться, что она находится в стабильном финансовом положении... Я предполагаю, что, вероятно, к концу этого года будет подходящее время, чтобы найти кого-то еще для управления компанией»,— сказал он (цитата по Reuters).

Он также написал в Twitter, что назначил на пост исполнительного директора компании собаку. Господин Маск опубликовал фото своего пса породы сиба-ину по имени Флоки и подписал: «Новый исполнительный директор Twitter великолепен». На серии фотографий собака сидит за столом, на котором лежат документы с логотипом Twitter.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Соцсети Илона Маска Фото: Соцсети Илона Маска

Илон Маск купил Twitter в октябре 2022 года за $44 млрд. После этого в компании уволили 80% сотрудников, начали блокировать аккаунты известных журналистов. В декабре предприниматель провел опрос — покинуть ли ему должность, более половины участников поддержали эту идею.

О развитии ситуации — в материале «Ъ FM» «Twitter прибавит символов».

Лаура Кеффер