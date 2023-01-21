CNBC: 80% сотрудников Twitter были уволены после покупки компании Маском

Численность штатных сотрудников Twitter составляет около 1,3 тыс. человек, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на внутренние документы компании. Среди них — меньше 550 инженеров. До покупки компании Илоном Маском в ней работали около 7,5 тыс. человек.

Сейчас 75 сотрудников находятся в отпуске. В составе команды по доверию и безопасности осталось меньше 20 сотрудников, которые работают полный рабочий день. Как отмечает один из источников CNBC среди уволившихся инженеров, сокращения затрудняют обслуживание соцсети при одновременном внедрении новых функций.

Илон Маск купил Twitter в конце октября за $44 млрд. Почти сразу после этого в компании уволили половину сотрудников. Бизнесмен принял множество решений, которые вызывали споры: сделал синюю галочку платной услугой, разблокировал аккаунт Дональда Трампа и временно заблокировал аккаунты журналистов, которые, по его мнению, занимались слежкой.

О перспективах предпринимателя на посту главы компании — в материале «Ъ FM» «Пользователи "отписались" от Илона Маска».

Леонид Уварчев