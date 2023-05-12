Минобороны рассказало о вчерашней попытке ВСУ перейти в контрнаступление

Минобороны России сообщило, что ВСУ вчера, 11 мая, перешли в наступление на соледарском направлении. Было предпринято 26 атак по всей линии соприкосновения (более 95 км). Все они, по сообщению Минобороны, были отбиты.

«Прорывов обороны российских войск не допущено»,— заявили в российском ведомстве. Там добавили, что со стороны Украины в боях на этом направлении было задействовано более 1 тыс. военных, до 40 танков, а также другая военная и специальная техника, количество и виды которой не уточняются.

При этом Минобороны сообщило о смене позиций ВС РФ к северу от Бахмута: «с целью повышения устойчивости обороны российские войска заняли рубеж с учетом выгодных условий Берховского водохранилища». Ранее о продвижении украинских сил на этом участке сообщал сам Киев и глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Страны Запада ожидают, что контрнаступление Украины начнется в ближайшее время. 9 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Киев получил необходимую для контрнаступления технику и вооружение. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что если Киев не добьется успеха в контрнаступлении, будет еще одно.

Вчера, 12 мая, в интервью европейским СМИ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинским военным нужно еще немного времени для подготовки к контрнаступлению. В тот же день основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «лукавит», и сообщил о первых успехах ВСУ в наступлении на некоторых флангах рядом с Бахмутом. Позже, вечером, российские военкоры и RT также заявили о возможном начале контрнаступления ВСУ, однако в Минобороны России опровергли их данные.

Что происходит на 443-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко