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Коммерсантъ FM
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Минобороны отрицает «прорывы обороны» армии РФ в зоне спецоперации

Министерство обороны России сообщило, что информация, распространенная в Telegram о «прорывах обороны» российской армии на различных участках линии боевого соприкосновения, не соответствует действительности. О возможном начале контрнаступления вооруженных сил Украины (ВСУ) говорили российские военные корреспонденты.

Минобороны утверждает, что общая обстановка в районе проведения военной операции находится под контролем. По его данным, на Запорожском и Херсонском, а также на Купянском направлениях «активные действия не ведутся». Военное ведомство также привело информацию по другим направлениям:

  • на Красно Лиманском направлении — «отражены две атаки ротных тактических групп противника в районах населенных пунктов Кременная и Червоная Диброва»;
  • на Донецком направлении — «пресечены три попытки противника провести разведку боем, а также успешно отражены восемь атак ВСУ на позиции российских войск»;
  • продолжается освобождение западной части Артемовска;
  • идут «активные действия по блокированию Авдеевки и овладению Марьинки».

«В настоящее время идет бой по отражению атаки подразделения ВСУ в направлении населенного пункта Малоильиновка. Задействована армейская и штурмовая авиации, а также артиллерия. Противник несет существенные потери в живой силе и технике»,— говорится в пресс-релизе Минобороны.

Страны Запада ожидают, что контрнаступление Украины начнется в ближайшее время. Великобритания, однако, считает, что оно может не стать решающим в конфликте. 9 мая госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что Киев получил все необходимое для контрнаступления. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что если Киев не добьется успеха в контрнаступлении, будет еще одно.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Военная операция на Украине

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