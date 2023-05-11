Пригожин рассказал о первых успехах в контрнаступлении ВСУ

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «лукавит», говоря о неготовности вооруженных сил Украины (ВСУ) начать контрнаступление на востоке страны. По его словам, контрнаступление началось в Бахмуте (Артемовск) и ВСУ уже отбили часть позиций рядом с городом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

«По поводу контрнаступления Владимир Александрович Зеленский лукавит. Контрнаступление идет полным ходом. На артемовском направлении подразделения ВСУ заходят во фланги, и, к сожалению, в части мест это успешно у них получается»,— сказал Евгений Пригожин в аудиответе на запрос «Глас народа», который опубликовала его пресс-служба.

Евгений Пригожин также сообщил, что ЧВК «Вагнер» продолжает выполнять задачи в Бахмуте в условиях снарядного голода. Он утверждает, что Минобороны пока не выполнило обещания поставить боеприпасы его подразделениям. Однако ЧВК продолжает вести бои за город.

Говоря же о контрнаступлении ВСУ, он предположил, что украинским войскам нужно для начала разгромить его ЧВК в Бахмуте для поднятия боевого духа. По словам главы частной армии, в наступлении задействованы украинские части, которые уже прошли необходимую военную подготовку и получили вооружение, в том числе западные танки. Господин Пригожин добавил, что после того, как ВСУ «разомнут мускулы» в Бахмуте, начнется наступление на северном и южном направлении, в том числе Запорожском, Брянском и Белгородском.

Страны Запада ожидают, что контрнаступление на востоке Украины начнется в ближайшее время. 9 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Киев получил необходимые для контрнаступления технику и вооружение. В тот же день сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский пока не утвердил план контрнаступления.

Сегодня, 11 мая, Владимир Зеленский в разговоре с европейскими СМИ заявил, что ВСУ пока не готовы к началу контрнаступления. По его словам, военные полностью готовы к боевым действиям, но по-прежнему испытывают нехватку «в некоторых вещах», в том числе западной бронетехники. По оценкам Bloomberg, союзнические силы Украины передали ей вооружение на сумму более $30 млрд, в том числе 200 танков и 300 боевых машин. При этом, по мнению военных аналитиков, для ВСУ может быть трудным провести внезапное контрнаступление «из-за более крупной и хорошо подготовленной» российской армии.

Что происходит на 442-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко