Блинкен считает, что Украина получила все необходимое для контрнаступления

Украина получила все необходимые средства для возвращения территорий, которые сейчас контролирует Россия, считает госсекретарь США Энтони Блинкен. Он отметил важность «верных планов» Киева по контрнаступлению, которого ожидают в США.

«Как я уже неоднократно говорил, речь идет не только о вооружениях, но также об обучении... о том, чтобы Украина могла обслуживать поставленные нами системы. И очень важно, конечно же, чтобы у них были верные планы. По моим собственным оценкам, у них есть все по всем этим направлениям, чтобы и дальше быть успешными в возвращении территории, которую Россия захватила за последние 14 месяцев»,— сказал господин Блинкен совместном брифинге с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли. Трансляция велась на YouTube-канале Госдепартамента.

Во время выступления перед журналистами госсекретарь не согласился с мнением о слабеющей поддержке Украины со стороны США. Он отмечал, что спикер Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти выражал поддержку предоставлению помощи Украине. По мнению господина Блинкена, Вашингтон не стоит перед выбором между тем, заниматься ли внутренними вопросами или вызовами за ее пределами: «Они (эти вопросы.— "Ъ") напрямую взаимосвязаны, подкрепляют друг друга».

Американские политики неоднократно говорили, что ожидают от Украины широкомасштабного контрнаступления в ближайшие недели. Российские власти, например врио главы Запорожской области Евгений Балицкий, также ожидают таких действий Киева. Как выяснилось из утекших в соцсети секретных документов США, Вашингтон прогнозирует скромные успехи Украины. Министр обороны Украины Алексей Резников называл ожидания мира от контрнаступления переоцененными.

О запланированном контрнаступлении Украины — в публикации «Ъ» «Не все идут по плану».

Леонид Уварчев