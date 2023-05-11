Военкоры и RT сообщили о возможном начале контрнаступления ВСУ

Военные корреспонденты Александр Симонов, Евгений Поддубный, Владислав Угольный и Telegram-канал RT сообщили о возможном начале контрнаступления вооруженных сил Украины. Министерства обороны России и Украины информацию не комментировали.

Александр Симонов сообщил, что в районе Бахмута идут боевые действия на флангах: прорывы в Ивановское, Клещеевку, Богдановку. По данным Евгения Поддубного, была предпринята попытка прорыва с участием бронетанковых групп в районе Соледара.

В районе Харькова, по словам Евгения Поддубного, по объездной дороге весь день идут колонны военной техники ВСУ в сторону границы с Белгородской областью и на купянское направление. В колоннах, по его словам, замечены танки, САУ, РСЗО, бронемашины с пехотой.

Telegram-канал RT сообщил, что из Херсонской области поступает информация о концентрации малых катеров у правого берега Днепра. «Похоже, что готовится десантная операция», — сообщает телеканал. По предварительным данным, скопление десантных катеров наблюдается в Бериславе.

Между тем Владимир Рогов, председатель движения «Мы вместе с Россией», написал в своем Telegram-канале: «Информацию о начале полномасштабного наступления на Запорожском фронте не могу подтвердить. Все наши ребята, стоящие на защите этих рубежей, с кем мне удалось оперативно связаться, также не подтверждают разошедшуюся по сети информацию».

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