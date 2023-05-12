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Коммерсантъ FM
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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 443-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 12 мая

Владимиру Зеленскому не разрешили выступить с видеообращением в финале «Евровидения». Канада планирует расширить антироссийское санкционное законодательство за счет граждан Молдавии. Зампред нацбанка Казахстана заявил о проблемах из-за санкций против России. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:17. Воздушная тревога объявлена в Полтавской области Украины — ресурс по оповещению.

9:13. Правительство не поддержало законопроект, который освобождает от мобилизации граждан, не проходивших военную службу — «Ведомости» со ссылкой на двух участников заседания комиссии.

8:50. Решение Великобритании поставить Украине ракеты Storm Shadow отвечает нуждам ВСУ, заявил в интервью PBS госсекретарь США Энтони Блинкен.

8:49. Владимир Зеленский может посетить Рим в ближайшие дни — канал Rainews24.

8:43. Евросоюз хочет проложить через Черное море подводный интернет-кабель, чтобы улучшить связь с Грузией и снизить зависимость от проходящих через Россию наземных линий — Financial Times.

8:37. Канада планирует расширить антироссийское санкционное законодательство за счет граждан Молдавии, «которые систематически нарушают права человека, создают угрозу международному миру и безопасности или участвуют в коррупции» — пресс-служба премьер-министра Джастина Трюдо.

8:23. Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев рассказал, что работает над «налогом на развлечение в период военного времени» — законопроектом об отчислениях 1% со счета в заведениях в фонд помощи семьям ВС РФ.

8:13. 15-летний школьник, который планировал поджечь военкомат Тобольска и Тобольского района, переведен из СИЗО в психоневрологический интернат на лечение, сообщила ТАСС объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Военная операция на Украине — фотогалерея

Военная операция на Украине — фотогалерея

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8:10. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ратифицировал межправсоглашение с Россией в военно-технической сфере, программа сотрудничества рассчитана до 2025 года.

8:07. Санкции против России для Казахстана «в какой-то степени негативно отражаются на экономической активности в определенных направлениях», уже отмечается сокращение экспорта черных металлов, заявил зампред казахстанского Нацбанка Акылжан Баймагамбетов.

8:05. Европейский вещательный союз не разрешил Владимиру Зеленскому выступить с видеообращением в финале «Евровидения», потому что мероприятие носит «аполитичный характер», пояснил The Times представитель союза.

8:03. США могут ослабить санкции против России для обмена с ней заключенными — CNN со ссылкой на источники.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 442-й

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