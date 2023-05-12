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Коммерсантъ FM
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На счетах блогеров Чекалиных арестованы более 311 млн рублей

Савеловский суд Москвы в рамках расследования уголовного дела блогеров Валерии и Артема Чекалиных наложил обеспечительные меры более чем на 311 млн руб., находящихся на их банковских счетах. В пресс-службе суда сообщили ТАСС, что решение вступило в силу.

«Постановлением Савеловского районного суда Москвы наложен арест на денежные средства ИП "Чекалин Артем Александрович" в пределах суммы 311 043 030 руб., поступающие и хранящиеся на расчетных счетах»,— сказала представитель суда. Она добавила, что аналогичное постановление суд вынес в отношении ИП его жены.

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7 марта Валерии Чекалиной предъявили обвинение в уклонении от налогов на 311 млн руб., Артему Чекалину — в пособничестве. По версии следствия, госпожа Чекалина уклонилась от уплаты налогов через схему с упрощенной системой налогообложения. 16 марта в отношении нее и мужа возбудили уголовное дело об отмывании денег. По решению суда им избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий (им нельзя пользоваться интернетом). 19 апреля СКР сообщил об аресте банковских счетов блогеров.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «С блогеров соберут миллионы налогов».

Лаура Кеффер

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