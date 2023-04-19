СКР сообщил об аресте банковских счетов блогеров Чекалиных

Арест наложен на банковские счета блогеров Артема и Валерии (более известна как Лерчек) Чекалиных, являющихся фигурантами уголовных дел об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, сообщила помощник руководителя московского главка Следственного комитета России Юлия Иванова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем и Валерия Чекалины

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Артем и Валерия Чекалины

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Такое решение было принято для того, чтобы возместить причиненный бюджету ущерб, который пара до сих пор не погасила. Супругам предъявлено обвинение в отмывании денег на сумму более 130 млн руб. и уклонении от уплаты налогов на 311 млн руб.

«Кроме того, в столичный СК поступают заявления от пострадавших от действий обвиняемых лиц, которым будет дана надлежащая оценка»,— добавила госпожа Иванова (цитата по сайту ведомства).

7 марта Валерии Чекалиной предъявили обвинение в уклонении от налогов на сумму 311 млн руб., Артему Чекалину — в пособничестве. С них взяли подписку о невыезде. По версии следствия, Валерия Чекалина уклонилась от уплаты налогов через схему с упрощенной системой налогообложения. 8 марта Валерия Чекалина заявила о готовности погасить имеющуюся налоговую задолженность. Она отметила, что за прошедшие три года они заплатили налоги на сумму 1,5 млрд руб. и «это нормально для любого бизнеса, что ты занимаешься деятельностью и совершаешь ошибки». 16 марта в отношении Артема и Валерии Чекалиных было возбуждено уголовное дело об отмывании денег. По решению суда им избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий (им запрещено пользоваться интернетом).

Подробнее — в материале «Ъ» «С блогеров соберут миллионы налогов».

Александр Кислов