Блогеру Лерчек предъявлено обвинение в уклонении от налогов на 311 млн рублей

Блогеру Валерии Чекалиной, более известной под псевдонимом Лерчек, предъявлено обвинение в уклонении от налогов на сумму 311 млн руб. Ее мужу Артему Чекалину предъявлено обвинение в пособничестве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Блогер Валерия Чекалина с супругом Артемом

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Блогер Валерия Чекалина с супругом Артемом

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Валерии Чекалиной предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов путем непредоставления налоговой декларации, совершенное в особо крупном размере), а Артему Чекалину — по ч. 5 ст. 33, ч.2 ст. 198 УК РФ (пособничество в уклонении физического лица от уплаты налогов)»,— говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

По версии следствия, Валерия Чекалина в 2020–2022 годах уклонилась от уплаты налогов на сумму 311 млн руб. через схему с упрощенной системой налогообложения. Следственный комитет России считает, что с июля 2020 года по июль 2022-го она применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов 150 млн руб. ежегодно, но получила доход «в существенно большем размере».

Ранее сегодня, 7 марта, с супругов Чекалиных была взята подписка о невыезде.