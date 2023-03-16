Против блогеров Чекалиных возбудили еще одно уголовное дело

Следователи возбудили еще одно уголовное дело в отношении блогеров Артема и Валерии Чекалиных (более известной под псевдонимом Лерчек). Их обвиняют в отмывании денежных средств в размере свыше 130 млн руб. (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем и Валерия Чекалины

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Артем и Валерия Чекалины

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«В апреле 2021 года, действуя группой лиц по предварительному сговору, легализовали денежные средства, добытые преступным путем, в сумме более 130 млн руб., приобретя на них валюту США, чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения»,— говорится в Telegram-канале Следственного комитета.

7 марта Валерии Чекалиной предъявили обвинение в уклонении от налогов на сумму 311 млн руб., Артему Чекалину — в пособничестве. С них взяли подписку о невыезде. По версии следствия, госпожа Чекалина уклонилась от уплаты налогов через схему с упрощенной системой налогообложения. 8 марта госпожа Чекалина заявила о готовности погасить имеющуюся налоговую задолженность. Она отметила, что за прошедшие три года они оплатили налогов на 1,5 млрд руб. и «это нормально для любого бизнеса, что ты занимаешься деятельностью и совершаешь ошибки».

Подробнее — в материале «Ъ» «С блогеров соберут миллионы налогов».