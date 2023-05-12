США выразили Китаю обеспокоенность из-за его возможной военной помощи России

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан 10 и 11 мая провел встречи с главой канцелярии комиссии по иностранным делам, экс-главой МИД Китая Ван И. Господин Салливан выразил опасения в связи с потенциальным оказанием Пекином военной помощи Москве, сообщила на брифинге представитель администрации США.

Она уточнила, что во время бесед, которые продлились в общей сложности восемь часов, обсуждалась в том числе российская военная операция на Украине. «Как и в других беседах между президентом Байденом и председателем Си (Цзиньпином.— "Ъ"), мы выразили обеспокоенность по поводу потенциальной военной помощи КНР России»,— сказала представительница администрации США (цитата по ТАСС).

Также господин Салливан и Ван И обсудили предотвращение ухудшения отношений США и Китая, сообщил пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй. Он написал в Twitter, что представители двух стран «провели откровенные, содержательные и конструктивные переговоры».

24 февраля МИД Китая представил план по урегулированию конфликта на Украине из 12 пунктов. Пекин, в частности, призвал все стороны прекратить боевые действия и «отказаться от менталитета Холодной войны». МИД Украины этот план раскритиковал, Госдеп отнесся к нему скептически. В марте Reuters сообщало, что США обсуждают с союзниками введение санкций против Китая за помощь России. Пекин неоднократно предостерегал Вашингтон от таких мер.

Подробности — в материале «Ъ» «Китайская дипломатия перешла в контрнаступление».

Лаура Кеффер