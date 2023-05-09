Китайская дипломатия перешла в контрнаступление

МИД КНР объявил персоной нон грата консула Канады в Шанхае в ответ на высылку дипломата генконсульства КНР в Торонто. Скандал разразился после того, как канадская разведка обвинила китайского дипломата в запугивании депутата канадского парламента, китайца по происхождению. Жесткий ответ Оттаве сопровождается такой же решительностью в отношениях с США и ЕС. Встретившись с послом США в Пекине Николасом Бернсом перед поездкой с Европу, в ходе которой 8–12 мая он посещает Германию, Францию и Норвегию, глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что США сорвали нормализацию отношений с Китаем. Пекин также предостерег ЕС от введения санкций против китайских компаний, сотрудничающих с Россией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главы МИД Германии и Китая Анналена Бербок и Цинь Ган

Фото: Reuters Главы МИД Германии и Китая Анналена Бербок и Цинь Ган

Фото: Reuters

Консул Канады в Шанхае Дженнифер Линн Лалонд объявлена персоной нон грата и должна покинуть страну до 13 мая, сообщил во вторник МИД КНР. В его заявлении отмечается, что высылка консула по политическим и экономическим вопросам, а также по связям с общественностью стала «ответной мерой на недобросовестный шаг Канады». МИД КНР предупредил, что «Китай оставляет за собой право на дальнейшие ответные действия» в случае эскалации конфликта.

Инициатором резкого обострения в отношениях с Пекином стала Оттава. В понедельник правительство Канады объявило персоной нон грата китайского дипломата Чжао Вэя из генконсульства КНР в Торонто. «Мы не потерпим иностранного вмешательства в наши внутренние дела в какой-либо форме»,— предупредила глава МИД Канады Мелани Жоли. По ее словам, решение о выдворении Чжао Вэя, уличенного в запугивании члена канадского парламента Майкла Чонга, «было принято после тщательного изучения всех факторов».

Как следует из заявления Мелани Жоли, канадский МИД ранее уже предупреждал работающих в стране китайских дипломатов, что если они будут замешаны в подрывной деятельности, «то их отправят домой».

Дипломатический скандал разразился в прошлый четверг, когда в МИД Канады был вызван посол КНР в Канаде Цун Пэйу. Накануне газета Globe and Mail обнародовала информацию канадской разведки о том, что сотрудник генконсульства КНР в Торонто якобы угрожал члену канадского парламента от оппозиционной Консервативной партии Майклу Чонгу и его родственникам, проживающим в Гонконге, за его критику действий Китая в вопросе прав человека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый посол Китая в Канаде Цун Пэйу

Фото: Blair Gable / Reuters Новый посол Китая в Канаде Цун Пэйу

Фото: Blair Gable / Reuters

Вызванный в МИД Канады посол Цун Пэйу заявил «решительный протест», назвав выдвинутые обвинения не имеющими под собой никаких оснований. «Китай никогда не вмешивается во внутренние дела других стран. Провокации канадской стороны серьезно ущемляют законные права и интересы китайского дипломатического и консульского персонала»,— говорится в заявлении посольства КНР в Оттаве, отметившего, что тезис о «китайском вмешательстве» основан на слухах и представляет собой «откровенную клевету и политические манипуляции».

Скандал в китайско-канадских отношениях сопровождается бурным выяснением отношений Пекина с Вашингтоном — его главным оппонентом и ближайшим союзником Оттавы.

Встретившись в понедельник в Пекине с послом США Николасом Бернсом, глава МИД КНР Цинь Ган указал на то, что США утратили шанс на нормализацию отношений с Пекином после встречи лидеров двух стран на саммите G20 на Бали.

«В ноябре прошлого года председатель Си Цзиньпин и президент Байден успешно встретились на Бали и достигли важного консенсуса. Однако с тех пор серия лживых высказываний и действий американской стороны подорвали с таким трудом завоеванный позитивный импульс развития китайско-американских отношений»,— заявил послу США глава МИД КНР. «Согласованные обеими сторонами программы диалога и сотрудничества были нарушены, и отношения между двумя странами вновь натолкнулись на ледяной панцирь»,— констатировал глава китайской дипломатии. В связи с этим он призвал «стабилизировать китайско-американские отношения, избежать их движения по нисходящей».

Пекин требует от Вашингтона не переступать красную линию в тайваньском вопросе, прекратить наносить ущерб суверенитету, безопасности и интересам развития КНР, а также не пытаться «говорить о коммуникации и при этом продолжать подавлять и сдерживать Китай».

За день до этого посол Китая в Сербии Чен Бо призвала противостоять гегемонии США в ходе церемонии в память о погибших в китайском посольстве во время натовских бомбардировок Белграда. Напомним, что 7 мая 1999 года американские бомбардировщики нанесли удар по зданию китайского посольства, в результате которого погибли 3 китайских журналиста, 21 человек получил ранения.

Не видя возможностей для скорейшей нормализации отношений с США, Пекин пытается не допустить аналогичного обрушения своих связей со странами ЕС.

В интервью саудовской газете «Аш-Шарк Аль-Аусат», которое он дал в понедельник накануне своей поездки в Европу, глава МИД КНР Цинь Ган предупредил США о недопустимости вмешательства в отношения между Китаем и Евросоюзом. «КНР не намерена занимать место Соединенных Штатов в Европе, в то же время мы не приемлем действия американской стороны, нацеленные на подрыв китайско-европейских отношений»,— заявил глава китайской дипломатии. По его словам, отношения между Пекином и Брюсселем не нацелены против какой-либо третьей стороны. «Китай неизменно рассматривает Евросоюз в качестве независимого полюса в многополярном мире»,— отметил глава МИД КНР.

Угроза обострения отношений Китая и Евросоюза возникла в связи с тем, что впервые после начала конфликта на Украине в рамках нового, 11-го пакета антироссийских санкций Еврокомиссия предложила ввести карательные меры против семи китайских компаний в связи с продажей им России товаров двойного назначения, которые можно использовать в военных целях. Как сообщила в воскресенье газета Financial Times, в проект санкционных списков ЕС включены две компании из материкового Китая — 3HC Semiconductors и King-Pai Technology, а также пять гонконгских компаний: Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry и Alpha Trading Investments.

Как заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, в случае принятия ЕС санкций против китайских компаний этот шаг будет иметь негативные последствия для отношений с Брюсселем. «Если появившиеся сообщения являются правдой, то европейская сторона может серьезно нарушить доверие и сотрудничество с Китаем, обострить раскол и конфронтацию в мире»,— предупредил китайский дипломат, призвав Брюссель «не идти по ошибочному пути». «В противном случае Китай обязательно будет твердо защищать свои законные права и интересы»,— добавил Ван Вэньбинь.

Вопрос о том, удастся ли не допустить эскалации отношений Китая с Европой, будет главным в ходе начавшегося в понедельник европейского турне главы китайской дипломатии.

Как сообщили в МИД КНР, «член Госсовета, министр иностранных дел Цинь Ган с 8 по 12 мая посетит Германию, Францию и Норвегию по приглашению министров иностранных дел Анналены Бербок, Катрин Колонна и Анникен Хюитфельдт».

Сергей Строкань