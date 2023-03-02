Reuters: США обсуждают с союзниками введение санкций против Китая за помощь России

США выясняют у ближайших союзников их готовность поддержать санкции против Китая, если он окажет военную поддержку России, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По их словам, проводимые Вашингтоном консультации пока находятся на предварительной стадии, но он хочет заручиться поддержкой ряда стран, особенно G7. Какие конкретно санкции обсуждаются, неизвестно.

Как уточнили собеседники агентства, первоначальные шаги администрации США «по противодействию поддержки России Китаем» включали неформальные контакты на дипломатическом уровне. По данным Reuters, пока обращение Вашингтона «не привело к широкому согласию по каким-либо конкретным мерам». Неназванный чиновник одной из стран, с которой консультировались США, сказал, что они видели «лишь скудные разведданные, подтверждающие заявления о том, что Китай рассматривает возможность военной помощи России».

Белый дом и Министерство финансов США отказались от комментариев.

В феврале Госдеп обвинил Китай в предоставлении России нелетальной военной помощи. По информации Вашингтона, Пекин также изучает возможность поставок оружия Москве. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что не имеет доказательств оказания Китаем военной помощи РФ. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель попросил КНР не поставлять оружие России.

Подробности — в материале «Ъ» «США не разобрали китайскую грамоту».

Лаура Кеффер