Глава МИД Британии заявил, что контрнаступление ВСУ может не стать решающим в конфликте

Планируемое военными Украины контрнаступление может не стать решающим этапом конфликта, но Запад должен продолжать поддерживать Киев, убежден глава британского МИДа Джеймс Клеверли. Он заявил об этом во время выступления в Атлантическом совете в Вашингтоне (подведомственный НАТО американский аналитический центр, признан в России нежелательной организацией).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein, Reuters Фото: Evelyn Hockstein, Reuters

Господин Клеверли сказал, что нельзя заранее знать, как пройдет контрнаступление, но необходимо искать возможности для увеличения и ускорения поставок вооружения Украине. При этом он считает нужным учесть, что Украина может не достичь «быстрого и решающего прорыва» в ходе контрнаступления.

«Я не буду спекулировать о том, как именно будет выглядеть (исход конфликта.— "Ъ"), особенно в преддверии контрнаступления этой весной. Но я хочу сказать одну вещь: это не фильм. В фильме все просто. Но реальный мир устроен по-другому»,— добавил Джеймс Клеверли (цитата по ТАСС).

Bild со ссылкой на аналитиков НАТО сообщал, что Киев хочет отрезать наземное сообщение России с Крымом. Из попавших в интернет в апреле документов Пентагона выяснилось, что США прогнозируют скромные успехи Украины при контрнаступлении. Вчера, 9 мая, госсекретарь Энтони Блинкен сказал, что Киев получил все необходимое для контрнаступления. Президент Украины Владимир Зеленский еще не утвердил план контрнаступления. Министр обороны Украины Алексей Резников считает ожидания мира от контрнаступления переоцененными.

Лаура Кеффер