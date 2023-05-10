Глава МИД Украины: если Киев не добьется успеха в контрнаступлении, будет еще одно

Если контрнаступление для Украины не будет успешным, то она предпримет еще одно, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. Министр добавил, что «не знает, что выйдет» из планируемого наступления.

«Не думайте об этом контрнаступлении как о последнем, потому что мы не знаем, что из этого выйдет. Если нам удастся освободить наши территории этим контрнаступлением, то вы скажете, что да, оно было последним, а если нет, то значит, надо готовиться к следующему контрнаступлению»,— сказал господин Кулеба в интервью немецкой газете Bild.

Страны Запада ожидают, что контрнаступление Украины начнется в ближайшее время. Великобритания считает, что контрнаступление ВСУ может не стать решающим в конфликте. Вчера, 9 мая, госсекретарь Энтони Блинкен сказал, что Киев получил все необходимое для контрнаступления. Президент Украины Владимир Зеленский пока не утвердил план контрнаступления.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер