Что происходит после ввода войск России на Украину. День 442-й.

Беспилотник атаковал административное здание в городе Стародуб в Брянской области в 60 км от границы. Утром пять снарядов попали в электроподстанцию Теткино Курской области. В поселке нарушено электроснабжение. Помощник по международным делам президента Бразилии Селсу Аморим встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

10:23. Украинский беспилотник атаковал Клинцовскую нефтебазу АО «Брянскнефтепродукт», сообщил губернатор Богомаз.

10:22. Двое военнослужащих на Камчатке осуждены на 2,5 года колонии-поселения за отказ участвовать в специальной военной операции, сообщает 35-й гарнизонный военный суд.

9:59. СБУ пыталась завербовать первого замминистра МЧС ДНР, сообщили в ФСБ.

9:21. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев пытаются «усадить» за стол переговоров «на условиях России», уже запущена большая кампания.

9:11. Fortum потеряла контроль над своими операциями в РФ, российский сегмент не будет отражен в отчетности во втором квартале 2023 года. Компания полностью спишет российские активы, оценивает чистый убыток от российских проектов в €2 млрд.

8:52. Решение о сроке продления зерновой сделки еще не принято, сообщил источник «РИА Новости».

8:50. Экспортные товары Евросоюза на сумму более $1 млрд, на которые распространяются санкции, при транспортировке через Россию не достигли конечного пункта назначения в таких странах, как Киргизия, Армения, Казахстан. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на анализ данных о транзите товаров из ЕС через Россию.

8:44. Горячая телефонная линия по вопросам прохождения воинской службы начала работу в Белгородской области.

8:43. Австрийская банковская группа Raiffeisenbank International решила сократить корреспондентские отношения с кредитными организациями стран СНГ. Об этом представитель группы рассказал РБК.