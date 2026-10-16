Сеул ответил на сомнения Пхеньяна в успехе испытаний гиперзвуковой ракеты
Министерство обороны Южной Кореи выступило с заявлением в защиту достижений страны в разработке гиперзвуковой ракеты, следует из сообщения агентства «Рёнхап».
8 октября правительство страны сообщило о первом в стране успешном испытательном запуске «гиперзвукового планирующего летательного аппарата» HGV. Целью запуска было тестирование сверхвысокотемпературных материалов для теплозащиты, систем наведения и управления, а также нерегулярной маневренности на малых высотах.
Информация вызвала сомнения в Северной Корее. Начальник Главного ракетного управления КНДР Чан Чхан Ха заявил, что испытания ракеты HGV вряд ли могли привести к превышению звукового порога. По его словам, на фото конструкции не было заметно следов сажи.
На это южнокорейское военное ведомство возразило, что HGV «оснащена передовой технологией теплозащиты» и «видимое появление сажи невозможно во время гиперзвукового полета».