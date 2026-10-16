Сеул ответил на сомнения Пхеньяна в успехе испытаний гиперзвуковой ракеты

8 октября правительство страны сообщило о первом в стране успешном испытательном запуске «гиперзвукового планирующего летательного аппарата» HGV. Целью запуска было тестирование сверхвысокотемпературных материалов для теплозащиты, систем наведения и управления, а также нерегулярной маневренности на малых высотах.