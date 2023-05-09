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Коммерсантъ FM
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Глава СНБО Украины Данилов заявил, что Зеленский еще не утвердил план контрнаступления

Окончательные планы контрнаступления Украины еще не утверждены президентом Владимиром Зеленским, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. По его словам, на сегодняшний день нет людей, которым точно известно, как будет происходить контрнаступление.

«В кабинете верховного главнокомандующего — президента нашей страны будет приниматься крайнее решение по срокам и направлениям. И когда кто-то начинает о чем-то говорить, даже из уважаемых институций на Западе, поверьте: людей, которые на сегодня знают точно все наши планы, не существует. Потому что окончательные планы еще не утверждены»,— сказал господин Данилов в эфире телемарафона (цитата по агентству «Интерфакс-Украина»).

Глава СНБО рассказал, что у Киева есть несколько вариантов контрнаступления. Все они «находятся в работе». Выбирать военные будут исходя из обстоятельства.

Американские политики неоднократно говорили, что ожидают от Украины широкомасштабного контрнаступления в ближайшие недели. Как выяснилось из утекших в соцсети секретных документов США, Вашингтон прогнозирует скромные успехи Украины. Министр обороны Украины Алексей Резников называл ожидания мира от контрнаступления переоцененными.

О запланированном контрнаступлении Украины — в публикации «Ъ» «Не все идут по плану».

Леонид Уварчев

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