Bloomberg оценил предоставленное Украине Западом вооружение для контрнаступления

Союзнические страны вооружили Украину на сумму более $30 млрд для проведения успешного контрнаступления. Переданное вооружение по стоимости превышает объемы закупок любого члена НАТО, кроме США. Однако провести внезапное контрнаступление для Украины может оказаться трудно «из-за более крупной и хорошо подготовленной» российской армии, пишет Bloomberg.

Агентство отмечает, что в ходе контрнаступления украинская армия будет использовать всю переданную Киеву с начала декабря технику, в том числе 200 танков и 300 боевых машин. Однако, чтобы добиться успеха в контрнаступлении Украине нужно будет провести сложную операцию «без преимущества в воздухе».

По мнению опрошенных агентством военных экспертов, дальнейшее развитие событий на Украине будет зависеть от факторов, «выходящих далеко за рамки оснащения». В частности, по их словам, Украине стоит обратить внимание на обучение военнослужащих, возможности разведки, а также на «способность продолжать блокировать превосходящие военно-воздушные силы России».

«Это важно, потому что российские самолеты, играя относительно незначительную роль на протяжении большей части войны, начинают испытывать новое оружие и увеличивают количество операций, в то время как у украинских систем ПВО начинают возникать проблемы»,— подчеркнул старший научный сотрудник Евросовета по международным отношениям Густав Грессель.

По словам господина Гресселя, танками, переданными странами НАТО, Киев оснастил три новые бригады. Еще шесть подразделений, численностью около 5 тыс. военнослужащих, оснащены советской техникой.

В то же время запасы самих европейских стран сильно сократились после поставок военной помощи Украине, отмечает Bloomberg. Несмотря на то, что страны Европы обязались производить больше боеприпасов, под вопросом остается то, как быстро им удастся передать их Украине.

Сегодня, 11 мая, в ходе Европейской конференции по обороне и безопасности глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что суммарная помощь Украине со стороны стран и организаций Евросоюза составила €16 млрд. По его словам, концу года число прошедших подготовку в ЕС украинских военных составит 30 тыс. человек. 21 апреля глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что с начала российско-украинского вооруженного конфликта союзники оказали Киеву военную помощь в размере $55 млрд.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».