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Коммерсантъ FM
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Брянский губернатор сообщил об атаке украинского беспилотника на нефтебазу «Роснефти»

Украинский беспилотник атаковал клинцовскую нефтебазу АО «Брянскнефтепродукт» «Роснефти», сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, пострадавших нет.

«В результате сброса боеприпаса частично повреждены бетонное основание и цистерна для хранения нефтепродуктов»,— написал он в Telegram.

Утром сегодня, 11 мая, господин Богомаз сообщал об атаке беспилотника на административное здание в городе Стародуб в 60 км от российско-украинской границы. Накануне представитель «Транснефти» сообщил, что в отношении системы нефтепроводов «Дружба» на наливном пункте «Брянск» была совершена попытка террористического акта. Подробностей он не привел.

АО «Брянскнефтепродукт» — структура «Роснефти» в Брянской области, имеет в регионе две нефтебазы — в Брянске и в Клинцах. Город Клинцы, от которого до границы с Украиной примерно 50 км, по информации из канала губернатора, обстреливался в этом году один раз, 21 апреля. Тогда украинский беспилотник упал на жилой дом.

Об атаках беспилотников на приграничные регионы России — в материале «Ъ» «Падали дроны».

Виктория Колганова

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