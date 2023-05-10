«Транснефть» сообщила о попытке теракта на нефтепроводе «Дружба» в Брянской области

Представитель «Транснефти» Игорь Демин сообщил, что в отношении системы нефтепроводов «Дружба» на наливном пункте «Брянск» была совершена попытка террористического акта. По его словам, никто не пострадал.

По данным Telegram-канала Baza, инцидент произошел в поселке Свень сегодня, 10 мая, рано утром 10 мая. Были обстреляны три пустые резервуара для хранения нефтепродуктов — на них нашли пробоины около 10 см, но утечек не произошло. Как утверждает канал, два удара по резервуарам нанесли около 5:00 и с разницей в 20 минут.

Господин Демин подтвердил ТАСС информацию об атаке и добавил, что обстоятельства ЧП выясняют «компетентные органы». «Да, действительно сегодня ранним утром была попытка совершения террористического акта в отношении системы нефтепроводов "Дружба" на наливном пункте "Брянск". В результате никто не пострадал»,— рассказал он.

1 февраля «Транснефть» сообщала о попытке обстрела нефтеперерабатывающей станции «Новозыбково» в Брянской области, входящей в нефтепровод «Дружба». Компания говорила, что обстрел пытались осуществить со стороны Украины. Никто не пострадал, на работу нефтепровода инцидент не повлиял.

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Лаура Кеффер