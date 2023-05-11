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Коммерсантъ FM
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обновлено 00:48

Беспилотник атаковал административное здание в Стародубе Брянской области

Губернатор Александр Богомаз сообщил, что беспилотник атаковал административное здание в городе Стародуб в 60 км от российско-украинской границы. По данным Telegram-канала Baza, это было здание военкомата. Никто не пострадал.

«Украинским беспилотником совершен обстрел административного здания в Стародубе. Пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте»,— написал губернатор в Telegram.

Вчера рано утром, 10 мая, на систему нефтепроводов «Дружба» на наливном пункте «Брянск» была совершена попытка террористического акта.

Анастасия Ларина

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