Куда прямые вывезут

Грузинские власти, много лет добивавшиеся восстановления прямого авиасообщения между Россией и Грузией, оказались перед сложной дилеммой. В Москве дают понять, что могут принять решение о возобновлении перелетов, так как республика заняла нейтральную позицию по конфликту на Украине и не поддается давлению Запада. В Российском союзе туриндустрии пояснили “Ъ”, что в случае возвращения регулярных рейсов поток путешественников из РФ в Грузию может сразу вырасти на 30%. Однако в Тбилиси, похоже, не уверены в том, что сейчас подходящее время для подобных шагов, так как они могут быть негативно восприняты на Западе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Ответственная политика Грузии в нынешней сложной ситуации»

О том, что в Москве оценили «прагматичную линию» властей Грузии по украинскому вопросу, в интервью ТАСС заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар. «Видим, что, несмотря на провокационные призывы извне, правительство Грузии придерживается прагматичной линии»,— отметил господин Гончар. Вероятно, это была отсылка к скандальным разоблачениям провластных депутатов грузинского парламента о якобы предпринимаемых США и Украиной попытках «открыть в Грузии второй фронт против России» и «втянуть республику в войну». По словам российского дипломата, прагматизм грузинских властей «дает положительный эффект» и «торгово-экономическая статистика говорит сама за себя».

Действительно, с января по ноябрь 2022 года торговый оборот Грузии и России составил почти $2 млрд, что на 50% больше показателей аналогичного периода прошлого года. При этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседаниях правительства говорит о двузначном экономическом росте ВВП (10,5%), достигнутом к концу года. А он объясняется не столько ростом товарооборота, сколько бурным развитием туристической индустрии и особенно переселением в Грузию из РФ около 113 тыс. россиян на ПМЖ. Этот процесс привел к оживлению рынка недвижимости, бурному росту объемов денежных переводов из РФ, открытию тысяч новых компаний (в частности, в сфере IT) и созданию десятков тысяч рабочих мест, а значит, резкому сокращению главной постсоветской проблемы Грузии — безработицы.

Кроме приблизительно 113 тыс. российских эмигрантов, в Грузии за 2022 год побывали сотни тысяч туристов из РФ. Многие ехали на машинах через единственный сухопутный КПП «Верхний Ларс—Казбеги», другие — стыковочными рейсами через Ереван, Минск и Стамбул. Согласно данным погранслужбы ФСБ по итогам первых трех кварталов (январь—сентябрь) этого года, напрямую из РФ в Грузию выехали 662,9 тыс. россиян, это на 35,5% ниже показателя за аналогичный период допандемийного 2019 года (1,03 млн). В Ассоциации туроператоров России (АТОР) ранее указывали на то, что из-за двух волн временного отъезда соотечественников за границу в 2022 году вычленить реальный турпоток непросто. В АТОР считают, что поездки в страны ближнего зарубежья во многом имели нетуристический характер, а доля классических путешественников составляла 10–25%.

Как заверил “Ъ” вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, классический туристический поток в Грузию сохраняется и при длительном отсутствии прямого авиасообщения: «Это популярное у россиян круглогодичное направление». Между тем появление перелетов, по его оценкам, могло бы сразу привести к росту числа таких поездок на 30%. Собеседник “Ъ” отметил, что при открытии авиасообщения Тбилиси и Кутаиси могли бы, как и Ереван, стать для россиян крупными транспортными хабами при планировании поездок за рубеж. «Такие перелеты часто предусматривают и остановку с ночевкой в транзитной стране»,— обратил внимание господин Горин. Правительство Грузии также уверено: если бы между двумя соседними странами осуществлялись прямые авиарейсы, доходов от путешественников из РФ было бы значительно больше.

Судя по всему, именно это обстоятельство и имел в виду Денис Гончар, когда, объяснив экономические успехи Грузии «впечатляющими доходами от въездного туризма, денежных переводов и торговли с Россией», намекнул: при условии «формирования нужных предпосылок» Москва решит возобновить прямое авиасообщение и даже отменит визовый режим для граждан Грузии, введенный еще в 2000 году. Авиасообщение между странами не осуществляется с 8 июля 2019 года, когда Москва приняла соответствующее решение в ответ на антироссийские выступления в грузинской столице. О каких именно «нужных предпосылках» идет речь, дипломат пояснять не стал.

Отметим также, что на прошлой неделе в Москве состоялся форум «Российско-грузинские отношения: перспективы их развития», организаторами которого выступили грузинская общественная организация «Солидарность во имя мира» и комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связам с соотечественниками. По итогам заседания было принято обращение к руководству двух стран с предложениями восстановить прямые авиарейсы, а также отменить визовый режим для граждан Грузии, въезжающих в РФ. По словам главы думского комитета Леонида Калашникова, готовность Москвы связана с «ответственной политикой Грузии в нынешней сложной ситуации».

Вопрос политический, а не юридический

Посылая такие сигналы официальному Тбилиси, Москва, вероятно, поощряет грузинское правительство за последние шаги на важном для РФ направлении — в частности, отмежевание от событий на Украине и прозвучавшую из уст властей угрозу грузинам, участвующим в боевых действиях в составе украинских войск, лишить их гражданства. В этом же ключе стоит рассматривать отказ от героизации 33 грузин, погибших в Донбассе, решение не вводить национальные санкции против РФ (Грузия присоединилась лишь к коллективным финансовым ограничительным мерам Запада), а также запрет на въезд в страну некоторым российским оппозиционным политикам и журналистам. На текущий момент последним из их числа стал редактор подкастов издания «Холод» Алексей Пономарев. Он временно уехал из Грузии, где уже несколько месяцев арендует квартиру, но при попытке вернуться в страну 10 декабря журналиста развернули на границе без объяснения причин.

Ранее спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе неоднократно говорил “Ъ”, что Грузия не была инициатором прекращения прямых рейсов, как и введения визового режима для грузинских граждан, поэтому «решение по обоим вопросам должна принять российская сторона». При этом 10 декабря господин Абашидзе внезапно заявил ТАСС: «Что касается возобновления прямых авиарейсов, этот вопрос у нас на повестке дня сейчас не стоит». И это чуть заметное изменение риторики не может не наводить на мысль, что в Тбилиси не считают нынешние обстоятельства подходящими для восстановления авиасообщения.

Опасениями Тбилиси с “Ъ” поделился эксперт информационного ресурса Nation.ge Давид Авалишвили. По его мнению, если Москва действительно решит запустить полеты, то это станет «лишней головной болью для правительства Ираклия Гарибашвили» и будет грозить обострением отношений с ЕС. Эксперт предположил, что «Грузия будет обязана конфисковать те самолеты российских авиакомпаний, которые россияне оставили себе после объявления Евросоюзом полного эмбарго на полеты между Россией и ЕС», или же подвергнется жестким ограничениям за нарушение санкционного режима. «Сейчас возобновление прямых рейсов с Россией в большей степени пугает власти Грузии, чем радует»,— резюмировал собеседник “Ъ”.

Между тем опасения насчет ареста самолетов не имеют под собой оснований. С начала действия санкций был сформирован пул из более чем 150 иностранных Boeing и Airbus, очищенных от рисков ареста (см. “Ъ” от 9 декабря). Они были выкуплены самими авиакомпаниями или принадлежат лизингодателям из РФ. Все эти самолеты выведены из регистрации Бермуд и теперь имеют только одну, российскую, регистрацию, что легализовало перелеты на них за пределы РФ.

Кроме того, в распоряжении российских перевозчиков есть 150 SSJ, большая часть которых активно летала за рубеж. Дальность полета отечественных самолетов позволяет поставить их на рейсы в Грузию в том числе и из Москвы. А, например, авиакомпания «Азимут» облает монофлотом SSJ и не имеет в парке ни одного западного самолета. Кроме того, дочерний перевозчик «Аэрофлота» — «Россия» — задействовала за рубежом далеко не весь парк из 74 своих SSJ, которые потенциально могла бы перебросить на рейсы в Тбилиси, как и Red Wings (17 воздушных судов) при желании могла бы переставить их с популярнейших турецких направлений.

Всего к концу 2022 года России удалось возобновить прямое авиасообщение более чем с 30 странами, среди которых не только блок СНГ (Армения, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан), но также Израиль, Турция, Египет, Таиланд и ОАЭ. Грузия, как считает гендиректор консалтинговой компании Friendly Avia Support Александр Ланецкий, тоже в итоге будет заинтересована в том, чтобы принимать самолеты из РФ.

Так или иначе собеседник “Ъ” уверен: решение о возобновлении рейсов будет иметь скорее политический, нежели юридический характер. По словам господина Ланецкого, многое будет зависеть от того, намерен ли Запад усиливать вторичные санкции за публичное поддержание связей с РФ. При этом эксперт отметил, что «при желании между странами возможны любые маневры». Например, когда США ужесточили санкции против Ирана, запретив заправлять и обслуживать его самолеты в иностранных аэропортах, аэропорт Франкфурта-на-Майне получил лицензию Госдепартамента на обход санкций. «То есть это отработанная схема»,— резюмировал эксперт.

Георгий Двали, Тбилиси; Айгуль Абдуллина, Александра Мерцалова