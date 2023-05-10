Песков: в Кремле не видели обращения Пригожина о выходе ЧВК «Вагнер» из Бахмута 10 мая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать опубликованное 9 мая видеообращение основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. По его словам, в Кремле его не видели, поскольку были заняты проведением праздничных мероприятий.

Утром 9 мая в Telegram-канале пресс-службы Евгения Пригожина было опубликовано его видеообращение, в котором он заявил, что ЧВК «Вагнер» получила только 10% от запрашиваемого количества боеприпасов. Он указал, что их хватит до середины дня 9 мая. Если не будет новых поступлений, 10 мая ЧВК будет выходить из Бахмута, подчеркнул он.

«Не видели, нет. Не видели, ничего не могу сказать. Вчера, вы знаете, чем мы занимались, было много гостей, много мероприятий»,— ответил Дмитрий Песков на вопрос о том, ознакомились ли в Кремле с видеообращением Евгения Пригожина.

5 мая Евгений Пригожин объявил, что 10 мая бойцы его ЧВК покинут позиции в Бахмуте из-за нехватки боеприпасов и высоких потерь, а также раскритиковал Минобороны. После этого глава Чечни Рамзан Кадыров предложил президенту Владимиру Путину передислоцировать подразделения «Ахмат» на позиции ЧВК «Вагнер».

8 мая Рамзан Кадыров заявил, что недосказанность с командованием ЧВК осталась, но пообещал разобраться. 9 мая Евгений Пригожин рассказал, что Владимир Путин узнал о снарядном голоде у ЧВК «Вагнер» и распорядился «обеспечить полностью всю потребность». Однако, по словам Евгения Пригожина, ЧВК получила только 10% от запрашиваемого количества боеприпасов.

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