Пригожин: дали только 10% от запрошенных боеприпасов, ЧВК «Вагнер» остается в Бахмуте до 10 мая

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин утром 9 мая через свою пресс-службу распространил видеозапись, в которой сообщил: ЧВК получила только 10% от запрашиваемого количества боеприпасов, их хватит до середины дня 9 мая, 10 мая ЧВК будет выходить из Бахмута, если не будет новых поступлений.

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Фото: @concordgroup_official Евгений Пригожин

Фото: @concordgroup_official

Новая видеозапись длится примерно 30 минут. Сначала господин Пригожин в некоем помещении с бумагой в руке рассказывает о ситуации с боеприпасами, а после показывается, как он обходит части ЧВК в Бахмуте и спрашивает бойцов про количество снарядов у них.

На одной из позиций господин Пригожин говорит, что президент России Владимир Путин узнал, что у ЧВК сильный снарядный голод, в связи с чем он дал распоряжение «обеспечить полностью всю потребность». «Они дали на завтра (9 мая) до половины дня», «если полдня продержимся — хорошо, тогда 10 (мая) будем выходить», сказал господин Пригожин.

Он на видеозаписи также сказал, что 72-я бригада Минобороны оставила один фланг. Во время осмотра позиций один из бойцов ЧВК доложил господину Пригожину, что оставлено «3 км южного фланга», в то время как ЧВК осталось «2 км взять». В начале видео господин Пригожин сказал, что фланг «кое-как» удалось прикрыть.

«Сегодня они (ВСУ.— "Ъ") рвут фланги. Ведут перегруппировку на Запорожье. В ближайшее время будет контрнаступление»,— сказал господин Пригожин на видеозаписи и вновь призвал полностью обеспечить ЧВК боеприпасами.

5 мая Евгений Пригожин объявил, что 10 мая его бойцы покинут позиции в Артемовске из-за нехватки боеприпасов и высоких потерь, а также раскритиковал Минобороны. После этого глава Чечни Рамзан Кадыров предложил президенту Владимиру Путину передислоцировать подразделения «Ахмат» на позиции ЧВК «Вагнер». 7 мая господин Пригожин сказал, что его компании пообещали столько вооружения, сколько потребуется. 8 мая господин Кадыров заявил, что недосказанность с командованием ЧВК осталась, но пообещал разобраться.

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