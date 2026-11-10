Фридрих Мерц намерен разделить счет

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц пригрозил заблокировать семилетний бюджет ЕС, если какие-то страны-члены откажутся взять на себя часть обязательств по финансированию Украины. Дело в том, что Киеву срочно нужны дополнительные €70 млрд, чтобы заткнуть дыру в бюджете на 2027 год, и пока не все страны Евросоюза готовы ему в этом помочь. Брать на себя долю «отказников» Германия не готова, а для того, чтобы их убедить, Мерцу не хватает политического веса на фоне внутренних проблем в его собственной стране. В итоге канцлер решил, что ему не остается ничего, кроме как пойти в лобовую атаку на несогласных. Главная битва за бюджет ЕС и одновременно Украины развернется на неформальном саммите объединения, который пройдет 12–13 ноября в Дублине.