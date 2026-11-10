Фридрих Мерц намерен разделить счет
Канцлер ФРГ угрожает заблокировать бюджет ЕС, если какие-то страны откажутся финансировать Украину
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц пригрозил заблокировать семилетний бюджет ЕС, если какие-то страны-члены откажутся взять на себя часть обязательств по финансированию Украины. Дело в том, что Киеву срочно нужны дополнительные €70 млрд, чтобы заткнуть дыру в бюджете на 2027 год, и пока не все страны Евросоюза готовы ему в этом помочь. Брать на себя долю «отказников» Германия не готова, а для того, чтобы их убедить, Мерцу не хватает политического веса на фоне внутренних проблем в его собственной стране. В итоге канцлер решил, что ему не остается ничего, кроме как пойти в лобовую атаку на несогласных. Главная битва за бюджет ЕС и одновременно Украины развернется на неформальном саммите объединения, который пройдет 12–13 ноября в Дублине.
О том, что Фридрих Мерц пригрозил наложить вето на грядущий семилетний бюджет ЕС, сообщила газета Financial Times. В ее распоряжении оказалось письмо канцлера к председателю Евросовета Антониу Коште. В нем он указал, что поддержит бюджет на 2028–2034 годы только в том случае, если все страны-члены согласятся оказать финансовую поддержку Украине. «Коллективное обязательство, согласно которому все мы без исключения внесем справедливый вклад в покрытие дефицита, является необходимым условием для решения этого вопроса и для обсуждения любых дальнейших тем, особенно тех, что связаны с финансовыми последствиями»,— говорится в письме к Коште.
О необходимости дополнительного финансирования Украины стало известно в октябре, когда Киев заявил о дефиците госбюджета на 2027 год в €70 млрд. В ЕС договорились выделить для его покрытия €45 млрд, остальную часть бремени возложили на союзников за пределами объединения. Однако ни первым, ни вторым пока не удалось договориться о выделении средств Украине. Так, в Брюсселе до сих пор пытаются решить, откуда брать эти деньги и на каких условиях.
Приоритетный вариант — общий заем по аналогии с ранее выданным Украине кредитом на €90 млрд. При этом Болгария, Венгрия, Словакия и Чехия уже обозначили свое нежелание в этом участвовать.
В случае с кредитом на €90 млрд эти страны (кроме Болгарии) выполняют обязательства лишь частично: в 2025 году они настояли на том, чтобы не выплачивать по нему проценты.
Для Германии, которая одновременно является главным донором и европейского бюджета, и Украины, такая ситуация означает, что Берлину приходится дважды платить по счетам. Болгария, Венгрия, Словакия и Чехия входят в число основных реципиентов дотаций из бюджета ЕС. Именно в их казну стекают в том числе немецкие деньги, и их же долю Берлин частично покрывает, когда речь заходит о финансировании Украины.
Сейчас же, убежден юрист-международник Николай Топорнин, Фридрих Мерц не может допустить, чтобы несогласие кого-то платить по счетам опять легло на плечи Германии, и потому его угроза заблокировать бюджет ЕС вполне реальна. Причина в том, что канцлер сталкивается с жесткой критикой внутри страны, проблемами с утверждением собственного бюджета и крайне низким личным рейтингом на фоне высоких показателей крайне правой «Альтернативы для Германии». «Мне кажется, он находится в каком-то тупике, потому что договориться, как раньше, по-хорошему он не может: авторитета не хватает»,— сказал Николай Топорнин в беседе с “Ъ”.
Эксперт подчеркнул, что заявление канцлера «самой важной страны ЕС» о возможной блокировке бюджета союза — это редкий случай, и в какой-то степени его действия могут быть игрой на публику.
По словам Николая Топорнина, страны Восточной Европы заинтересованы в том, чтобы получить инвестиции из бюджета ЕС на реализацию различных проектов. При этом времени на его утверждение осталось не так много, а значит, им необходимо будет достичь «разумного компромисса» с Берлином. Но и сам процесс согласования бюджета ЕС в целом идет тяжело, так как помимо Германии есть и другие страны, у которых накопились претензии к текущим статьям расходов.
А после обнародования письма Мерца претензии появились и к самому канцлеру. «Если говорить о цифрах в соотношении с ВВП, страны Балтии платят гораздо больше, Дания платит гораздо больше (Германии.— “Ъ”). Те, кто громче всех заявляет о своей позиции, необязательно предоставляют больше всех помощи»,— сказал глава Минфина Эстонии в интервью порталу Rapporteur.
И действительно, если говорить о размере помощи Украине по отношению к ВВП, то Германия находится лишь на девятом месте в ЕС. В то время как объем немецкой помощи не превышает и 1% ВВП страны, та же Эстония выделяет Украине более 3% от своего ВВП. Однако в абсолютных цифрах Германия уступает лишь США: объем выделенных ей средств с начала украинского конфликта уже достиг €31 млрд.
И, кажется, снизить темпы выплат Берлину будет непросто. А насколько вероятен «разумный компромисс» и придется ли канцлеру Мерцу реализовывать свои угрозы, станет ясно на неформальном саммите ЕС 12–13 ноября в Дублине.