Президенты Казахстана и Таджикистана прилетели в Москву на заседание ОДКБ
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыли в Москву для участия в заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщила пресс-службы обоих президентов. В публикациях отмечается, что Эмомали Рахмона и Касым-Жомарта Токаева встретили высокопоставленные представители правительства России.
Саммит ОДКБ пройдет 11 ноября. Сессию Совета коллективной безопасности проведит президент России Владимир Путин. Ожидается, что по итогам саммита подпишут около 20 документов, в том числе итоговую декларацию, Антитеррористическую стратегию до 2030 года, а также соглашения об укреплении сотрудничества внутри ОДКБ по различным направлениям. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что на саммите обсудят вопрос о лишении Армении права голоса в ОДКБ.