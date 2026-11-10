Лавров заявил о желании Украины «наказать» союзников России по ОДКБ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров не исключил, что Украина может попытаться «наказать» государства, поддерживающие Москву. Об этом глава МИДа заявил журналистам после совместного заседания руководящих органов ОДКБ.
«Не исключаю, что на каком-то этапе в таком, знаете, агрессивном раже вполне может киевский режим начать "наказывать" наших друзей и союзников. С него станется»,— сказал министр.
В связи с потенциальными угрозами Россия наращивает меры по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры. Кроме того, в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) разработан ряд инициатив, направленных на укрепление коллективной обороны. В частности, подготовлены предложения по модернизации системы противовоздушной обороны и повышению результативности совместных авиационных сил.
Как отметил господин Лавров, эти меры не ограничиваются перечисленными направлениями. Москва намерена задействовать и другие доступные инструменты для обеспечения безопасности в максимально возможном объеме. Подготовленные в рамках ОДКБ решения планируется передать на рассмотрение глав государств.