Лавров заявил о желании Украины «наказать» союзников России по ОДКБ

В связи с потенциальными угрозами Россия наращивает меры по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры. Кроме того, в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) разработан ряд инициатив, направленных на укрепление коллективной обороны. В частности, подготовлены предложения по модернизации системы противовоздушной обороны и повышению результативности совместных авиационных сил.