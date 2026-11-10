FT узнала о готовности европейцев обсуждать с Россией вопросы размещения ракет

В статье отмечается, что европейские дипломаты скептически оценивают вероятность прорыва на переговорах России, Украины и США в Абу-Даби. При этом они считают, что им необходимо оставаться вовлеченными в переговорный процесс для поддержки Украины и для того, чтобы стороны не обсуждали вопросы европейской безопасности без участия стран Европы.