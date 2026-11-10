FT узнала о готовности европейцев обсуждать с Россией вопросы размещения ракет
Представители европейских стран заявили о готовности обсудить с Россией механизмы предотвращения конфликтов, в том числе соглашения, ограничивающие размещение определенных видов ракет. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на европейских дипломатов.
По данным FT, речь идет о тех механизмах, которые были заморожены в эпоху холодной войны. В частности, газета упоминает договор «Открытое небо», который позволял США и СССР наблюдать за военными объектами друг друга, а также соглашения, регулирующие размещение ракет.
В статье отмечается, что европейские дипломаты скептически оценивают вероятность прорыва на переговорах России, Украины и США в Абу-Даби. При этом они считают, что им необходимо оставаться вовлеченными в переговорный процесс для поддержки Украины и для того, чтобы стороны не обсуждали вопросы европейской безопасности без участия стран Европы.
Источники FT заявили, что администрация президента США Дональда Трампа пытается добиться согласия российской стороны на переговоры в многостороннем формате с участием европейцев. Одним из главных вопросов на повестке переговоров в ОАЭ стала европейская безопасность. При этом финальное решение о гарантиях безопасности со стороны США будет принимать американский президент, сообщила газета.
Переговоры России, Украины и США проходят 10-11 ноября в Абу-Даби. Отдельно, по данным Reuters, состоялась встреча украинской делегации с представителями Европы и НАТО. На ней стороны обсуждали позиции и дальнейшие шаги перед следующим этапом переговоров. Российская сторона заявляла, что европейцы не являются участниками переговорного процесса.